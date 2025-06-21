Брендан Хэйвуд назвал трёх величайших игроков НБА всех времён

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Даллас Маверикс» американец Брендан Хэйвуд поделился мнением о трёх величайших игроках в истории.

«Я люблю Коби, он определённо входит в топ-10, но если говорить о трёх лучших игроках всех времён, то, по моему мнению, это Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар», – сказал Хейвуд на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Не так давно член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер подверг критике недавний выбор 10 лучших игроков в истории НБА со стороны прославленного центрового Шакила О'Нила.

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Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии: