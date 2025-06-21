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Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 20 июня

Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 20 июня
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20 июня состоялись четыре матча в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 20 июня:

Группа D, Швеция — Великобритания — 75:66;
Группа C, Португалия — Чехия — 52:73;
Группа D, Испания — Германия — 79:60;
Группа C, Черногория — Бельгия — 53:87.

ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 18:15 МСК
Швеция
Окончен
75 : 66
Великобритания
Швеция: Лундквист - 20, Эльдебринк - 13, Нюстрём - 11, Фонтейн - 10, Хальварссон - 6, Эк - 5, Вадлинг - 5, Густавссон - 4, Ерн - 1, Трюггер, Юханссон, Джонсон
Великобритания: Уинтербёрн - 19, Фагбенле - 11, Эшби - 9, Грин - 8, Бекфорд-Нортон - 6, Хендерсон - 6, Джамп - 4, Уилкинсон - 3, Робб, Харрисон, Браун, Янушевская
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 18:30 МСК
Португалия
Окончен
52 : 73
Чехия
Португалия: да Силва - 12, Круш - 10, Родригеш - 9, да Кошта - 6, Филипе - 5, Соэйру - 4, Беттенкур - 3, Силва - 3, Умабану, Виана, Феррейра, да Силва
Чехия: Райзингерова - 11, Гамзова - 9, Копецка - 9, Чехова - 9, Анджелова - 7, Выоралова - 7, Голешинска - 7, Стоупалова - 4, Ворачкова - 4, Поспишилова - 3, Зейтгаммерова - 2, Ганушова - 1
ЧЕ-2025 (ж) . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Испания
Окончен
79 : 60
Германия
Испания: Буэнавида, Эчарри, Ортис, Аюсо, Торренс, Араухо, Пуэйо, Фам, Виларо, Каррера, Хинсо, Мартин
Германия: Питерсон, Вильке, Фельдраппе, Краудер, Айхмайер, Фибих, Гайзельзёдер, Бюнер, Бессойр, Билефельд, Бер, Шиффер
ЧЕ-2025 (ж) . Группа C. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:15 МСК
Черногория
Окончен
53 : 87
Бельгия
Черногория: Бојана Ковачевић, Живалевич, Пашич, Радоньич, Баошич, Илич, Бигович, Вучетич, Гломазич, Лекович, Йованович, Булаич
Бельгия: Раметт, Классенс, Деларе, Мессеман, Линскенс, Мунунга, Массей, Верват, Лисова-Мбака, Ванло, Аллеман, Йорис
Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица

Напомним, Евробаскет в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская сборная России в них участия не принимает.

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