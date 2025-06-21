Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 20 июня

20 июня состоялись четыре матча в рамках женского чемпионата Европы по баскетболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы на 20 июня:

Группа D, Швеция — Великобритания — 75:66;

Группа C, Португалия — Чехия — 52:73;

Группа D, Испания — Германия — 79:60;

Группа C, Черногория — Бельгия — 53:87.

Напомним, Евробаскет в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская сборная России в них участия не принимает.