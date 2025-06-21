Халибёртон: иногда мне приходится заходить в социальные сети, чтобы узнать новости о WWE

Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился своим отношением к социальным сетям во время финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и рассказал о настрое.

«У меня нет приложений или чего-то подобного. Иногда мне приходится заходить в одну социальную сеть, чтобы узнать новости о WWE, но я стараюсь держаться подальше от соцсетей. Я удалил все приложения, да», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что заключительный матч серии пройдёт в ночь на 23 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи.