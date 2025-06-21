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Халибёртон: иногда мне приходится заходить в социальные сети, чтобы узнать новости о WWE

Халибёртон: иногда мне приходится заходить в социальные сети, чтобы узнать новости о WWE
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Разыгрывающий и лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поделился своим отношением к социальным сетям во время финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и рассказал о настрое.

«У меня нет приложений или чего-то подобного. Иногда мне приходится заходить в одну социальную сеть, чтобы узнать новости о WWE, но я стараюсь держаться подальше от соцсетей. Я удалил все приложения, да», — приводит слова Халибёртона североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли на своей странице в социальной сети X.

Отметим, что заключительный матч серии пройдёт в ночь на 23 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированной встречи.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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