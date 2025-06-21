«Это моя вина». Трэйси Макгрэди ответил, почему так и не стал чемпионом НБА

Член Зала славы баскетбола и семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди поразмышлял по поводу того, что ему так и не удалось стать чемпионом североамериканской лиги.

«В нашей лиге слишком много по-настоящему талантливых игроков, которые достойны чемпионства. Я имею в виду, что если бы таких игроков, как я, поставить в команду, способную бороться за титул. Вот, к примеру, если бы меня вместо Коби или Шака поставить в их команду — я бы не выиграл чемпионат?

Вы думаете, что я не смог бы привести «Лейкерс» к титулу? Просто мне никогда не выпадал такой шанс, верно? Я уверен, если бы у меня была возможность сыграть в подобных условиях, я бы обязательно проявил себя в плей-офф и помог бы команде достичь вершины. Но это моя вина, что мне не довелось оказаться в такой ситуации, так ведь?

Когда речь идёт о Леброне, он мог уйти или быть обменян в «Майами», и все знают его историю с «не один, не два, не три, не четыре» чемпионства. Да, он сам взял на себя такую ответственность этим обещанием, но я сейчас говорю о других игроках», — рассказал Макгрэди в эфире программы First Take.