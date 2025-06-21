Стивен Эй Смит жёстко ответил Леброну на его слова о ценности чемпионских титулов

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит обратился к лёгкому форварду и лидеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу на фоне его заявления о чемпионских титулах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не понимаю, почему в нашем виде спорта этому уделяют столько внимания, почему наличие чемпионского кольца становится мерилом всего. Вы хотите сказать, что Аллен Айверсон, Чарльз Баркли и Стив Нэш не были потрясающими игроками только потому, что у них нет титула?» — ранее сказал Джеймс в подкасте Mind the Game.

«Если победа в чемпионате не так уж важна или не должна иметь большого значения, почему ты испытал такое облегчение, когда наконец её одержал? Почему ты ушёл из «Кливленда» ради перехода в «Майами?» — задавался вопросом Смит в эфире программы First Take.