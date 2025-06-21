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Айзея Томас назвал победителя решающего матча «Оклахома» — «Индиана» в финале НБА

Айзея Томас назвал победителя решающего матча «Оклахома» — «Индиана» в финале НБА
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Двухкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 12-кратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Айзея Томас объяснил, почему, по его мнению, «Индиана Пэйсерс» одержит победу над «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче финальной серии плей-офф НБА — 2025.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я поставлю на победу Индианы в седьмой игре, как на сенсацию. Думаю, после шестого матча у них появилась уверенность в себе, и, возможно, они сумели поколебать уверенность одного–двух игроков «Оклахомы» — а в серии до четырёх побед этого может быть достаточно.

У «Индианы» нет явного лидера, которому нужно набирать 25 очков; у них сразу пять–шесть игроков могут принести по 15–17 очков. Они чувствуют себя комфортно в такой роли, и их стиль игры должен сработать и на выезде в седьмом матче. Да, они упустили победу в четвёртом матче, но, по-моему, вполне способны выиграть в Оклахоме решающую игру», — рассказал Томас в эфире NBA TV.

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