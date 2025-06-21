«Просто зажигал». Брендан Хэйвуд рассказал, как Коби Брайант пытался затмить Джордана

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Даллас Маверикс» Брендан Хэйвуд поделился воспоминаниями о том, как легендарный Коби Брайант стремился проявить себя в личных встречах с Майклом Джорданом, когда сам Хэйвуд играл вместе с Джорданом за «Вашингтон Уизардс».

«Мне повезло: когда я только пришёл в лигу, мне довелось играть против Коби. В тех матчах он всегда старался что-то доказать Майклу Джордану. Коби просто зажигал. Помню, как в одном из матчей в Лос-Анджелесе он набрал против нас почти 40 очков за одну половину. Он хотел показать Майклу, что именно он — следующий. Я очень уважаю Джерри Стэкхауза, но в тогда он не мог ничего противопоставить Коби.

Было видно, что Коби играет против Джордана и хочет дать ему понять, кто тут теперь главный. Примерно так же, как недавно Энтони Эдвардс пытался показать Кевину Дюранту свой уровень. Мы смотрели на это и не верили своим глазам — Коби творил что-то невероятное. Стэкхауз защищался отлично, но Коби был просто в своём элементе. Он был неудержим», — рассказал Хэйвуд в шоу Дэна Патрика.