Кевин Янг высказался о потенциале Егора Дёмина на фоне звёзд драфта НБА — 2025

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) из NCAA Кевин Янг высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмина на фоне его сравнений с Диланом Харпером и Купером Флэггом, которые претендуют на первые два пика предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Помимо Дилана Харпера и Купера Флэгга, именно у него наибольший потенциал», — цитирует Янга североамериканский журналист и инсайдер НБА на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что первый раунд драфта НБА — 2025 пройдёт в ночь на 26 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированного мероприятия.