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Кевин Янг высказался о потенциале Егора Дёмина на фоне звёзд драфта НБА — 2025

Кевин Янг высказался о потенциале Егора Дёмина на фоне звёзд драфта НБА — 2025
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Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) из NCAA Кевин Янг высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмина на фоне его сравнений с Диланом Харпером и Купером Флэггом, которые претендуют на первые два пика предстоящего драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Помимо Дилана Харпера и Купера Флэгга, именно у него наибольший потенциал», — цитирует Янга североамериканский журналист и инсайдер НБА на своей страничке в социальной сети X.

Отметим, что первый раунд драфта НБА — 2025 пройдёт в ночь на 26 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированного мероприятия.

Следить за драфтом Дёмина:
Клуб НБА проявляет особый интерес к Егору Дёмину! Где окажется россиянин? LIVE
Live
Клуб НБА проявляет особый интерес к Егору Дёмину! Где окажется россиянин? LIVE
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Новости. Баскетбол
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