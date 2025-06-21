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Назван клуб НБА, проявляющий наибольший интерес к Егору Дёмину перед драфтом

Назван клуб НБА, проявляющий наибольший интерес к Егору Дёмину перед драфтом
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Североамериканский журналист и инсайдер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейк Фишер сообщил, что «Бруклин Нетс» проявляет особый интерес к 19-летнему российскому баскетболисту Егору Дёмину накануне драфта НБА 2025 года. Напомним, у «Бруклина» есть восьмой общий номер выбора.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Появляется всё больше слухов о повышенном интересе к нему со стороны «Бруклина». Многие клубы НБА проявляют интерес к сочетанию таланта и внушительных физических данных Дёмина. Без преувеличения можно сказать, что он — самый высоко котируемый проспект на драфте НБА с опытом игры за «Реал» со времён самого Дончича», — написал Фишер в блоге известного инсайдера Марка Стайна на платформе Substack.

Отметим, что первый раунд драфта НБА — 2025 пройдёт в ночь на 26 июня. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию запланированного мероприятия.

Следить за драфтом Дёмина:
Клуб НБА проявляет особый интерес к Егору Дёмину! Где окажется россиянин? LIVE
Live
Клуб НБА проявляет особый интерес к Егору Дёмину! Где окажется россиянин? LIVE
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Новости. Баскетбол
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