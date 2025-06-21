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«Настал час «Пэйсерс». Экс-тренер назвал главный секрет успеха «Индианы» в финале НБА

«Настал час «Пэйсерс». Экс-тренер назвал главный секрет успеха «Индианы» в финале НБА
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Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон поделился своим прогнозом на исход седьмого матча серии между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эта команда [«Индиана»] достигла таких высот благодаря отсутствию эгоизма и глубине состава. Каждый игрок, выходящий со скамейки, способен проявить себя, а лидеры стартовой пятёрки ценят и поддерживают вклад каждого. В этом и заключается истинная сила команды и секрет их успеха. Баскетбол, который демонстрирует Рик Карлайл, свежий и интересный.

Коллектив провёл необходимые корректировки и сделал акцент на защите. Нападение может подвести, но на защиту можно полагаться в каждом матче — именно она приносит те самые трудовые, не всегда зрелищные победы, которые сейчас демонстрирует команда. Теперь они готовы взять чемпионство. Настал час «Пэйсерс», — цитирует Джексона Indianapolis Star.

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