«Настал час «Пэйсерс». Экс-тренер назвал главный секрет успеха «Индианы» в финале НБА

Бывший главный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Джексон поделился своим прогнозом на исход седьмого матча серии между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«Эта команда [«Индиана»] достигла таких высот благодаря отсутствию эгоизма и глубине состава. Каждый игрок, выходящий со скамейки, способен проявить себя, а лидеры стартовой пятёрки ценят и поддерживают вклад каждого. В этом и заключается истинная сила команды и секрет их успеха. Баскетбол, который демонстрирует Рик Карлайл, свежий и интересный.

Коллектив провёл необходимые корректировки и сделал акцент на защите. Нападение может подвести, но на защиту можно полагаться в каждом матче — именно она приносит те самые трудовые, не всегда зрелищные победы, которые сейчас демонстрирует команда. Теперь они готовы взять чемпионство. Настал час «Пэйсерс», — цитирует Джексона Indianapolis Star.