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Эксперт поставил Халибёртона выше Гилджес-Александера в финале плей-офф НБА

Эксперт поставил Халибёртона выше Гилджес-Александера в финале плей-офф НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Джей Уильямс отметил огромное значение разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона для успехов «Индианы» в финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

«Халибёртон опровергает все стереотипы и разговоры вокруг своей персоны — споры о том, кто тут суперзвезда, обвинения в переоценённости или излишней медийности, обсуждения травм. Ему всё это безразлично. Да, можно долго говорить о вкладе Макконнелла, Сиакама или Топпина, но именно Халибёртон — главный двигатель этой команды, её сердце и мотор.

И когда наступает решающий момент, когда исход матча висит на волоске, а команда нуждается в лидере, основываясь на том, что мы видели в этом плей-офф, я бы выбрал Тайриза Халибёртона, а не Шея Гилджес-Александера», — сказал Уильямс в эфире программы First Take.

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