Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт раскрыл главное преимущество «Оклахомы» перед решающим матчем с «Индианой»

Эксперт раскрыл главное преимущество «Оклахомы» перед решающим матчем с «Индианой»
Аудио-версия:
Комментарии

Североамериканский журналист, экспертный обозреватель ESPN Зак Крам подробно рассказал, почему именно «Оклахома» считается фаворитом в предстоящем седьмом матче с «Индианой».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В плей-офф «Оклахома» значительно сильнее проявляет себя на родной арене: 10 побед при двух поражениях — и то могли бы остаться непобеждёнными, если бы не обидные проигрыши на последних секундах. При этом разница в счёте на домашней площадке составляет впечатляющие +20,6 очка за игру. На выезде показатели скромнее — баланс 5-5 и отрицательная разница «-6,7». Также стоит отметить, что дома у «Тандер» отлично идут трёхочковые: 37,5% реализации в плей-офф, тогда как на чужих площадках лишь 29,9%.

Для сравнения, у «Индианы» статистика более стабильная, однако и у них дома результаты лучше: 8-3 при разнице «+5,9» против 7-4 и «-0,5» — на выезде. Эти цифры ясно показывают преимущество «Оклахомы» в решающем матче на своей площадке. Но в воскресенье всё решит одна игра — впереди нас ждёт ещё одно сражение, достойное классики», — цитирует Крама ESPN US.

Следить за матчем:
Кто станет чемпионом НБА? LIVE
Live
Кто станет чемпионом НБА? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android