Эксперт раскрыл главное преимущество «Оклахомы» перед решающим матчем с «Индианой»

Североамериканский журналист, экспертный обозреватель ESPN Зак Крам подробно рассказал, почему именно «Оклахома» считается фаворитом в предстоящем седьмом матче с «Индианой».

«В плей-офф «Оклахома» значительно сильнее проявляет себя на родной арене: 10 побед при двух поражениях — и то могли бы остаться непобеждёнными, если бы не обидные проигрыши на последних секундах. При этом разница в счёте на домашней площадке составляет впечатляющие +20,6 очка за игру. На выезде показатели скромнее — баланс 5-5 и отрицательная разница «-6,7». Также стоит отметить, что дома у «Тандер» отлично идут трёхочковые: 37,5% реализации в плей-офф, тогда как на чужих площадках лишь 29,9%.

Для сравнения, у «Индианы» статистика более стабильная, однако и у них дома результаты лучше: 8-3 при разнице «+5,9» против 7-4 и «-0,5» — на выезде. Эти цифры ясно показывают преимущество «Оклахомы» в решающем матче на своей площадке. Но в воскресенье всё решит одна игра — впереди нас ждёт ещё одно сражение, достойное классики», — цитирует Крама ESPN US.