«Индиана» установила исторический рекорд

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«Индиана Пэйсерс» стала первой командой в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в составе которой восемь игроков набрали более 200 очков в одном плей-офф.

Предлагаем вашему вниманию список этих игроков:

Паскаль Сиакам (тяжёлый форвард) — 456 очков;

Тайриз Халибёртон (разыгрывающий) — 390 очков;

Майлз Тёрнер (центровой) — 311 очков;

Аарон Несмит (лёгкий форвард) — 288 очков;

Эндрю Нембард (лёгкий форвард) — 272 очка;

Беннедикт Матурин (лёгкий форвард) — 219 очков;

Оби Топпин (тяжёлый форвард) — 216 очков;

Ти Джей Макконнелл (разыгрывающий) — 202 очка.

Напомним, в ночь с 22 на 23 июня состоится седьмой матч серии финала плей-офф между «Индианой» и «Оклахома-Сити Тандер». На данный момент счёт ничейный — 3-3.