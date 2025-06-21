Кириленко заявил, что в РФБ ищут нового соперника для сборной России вместо Ирана

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что в данный момент проходят поиски нового соперника для мужской сборной России вместо национальной команды Ирана из-за военного конфликта с Израилем. Изначально Россия должна была провести серию товарищеских матчей с Иорданией, Египтом и Ираном.

«Очевидно, когда такая обстановка, никто не будет посылать команду в Иран. Естественно, мы заняты тем, чтобы поменять наши планы, найти соперников. На 99,9% игры с Ираном не состоятся. Я сомневаюсь, что завтра наступит перемирие и всё вернется. Любой разумный человек в этом сомневается.

Я не думаю, что мы сможем сыграть с Ираном даже в Москве, — технически, логистически им не до баскетбола. Но потенциально могут быть команды, которые к нам приедут. Пока не знаю. Позитивно на это никак не могу ответить», — приводит слова Кириленко ТАСС.