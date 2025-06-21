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Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 21 июня

В субботу, 21 июня, состоится предпоследний игровой день группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу — Евробаскет-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня, в рамках которого пройдёт четыре встречи.

Расписание матчей чемпионата Европы на 21 июня:

Группа А. 17:30 мск — Франция — Швейцария;

Группа В. 18:30 мск — Словения — Сербия;

Группа А. 20:30 мск — Греция — Турция;

Группа В. 22:00 мск — Италия — Литва.

Лидером группы А является сборная Франция, единственная одержавшая две победы в двух играх. Группу В возглавляют представительницы Италии, но они вместе с баскетболистками Литвы одержали по две победы и находятся впереди по лучшей разнице очков.