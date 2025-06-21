Расписание матчей женского чемпионата Европы по баскетболу на 21 июня
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В субботу, 21 июня, состоится предпоследний игровой день группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу — Евробаскет-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня, в рамках которого пройдёт четыре встречи.
Расписание матчей чемпионата Европы на 21 июня:
Группа А. 17:30 мск — Франция — Швейцария;
Группа В. 18:30 мск — Словения — Сербия;
Группа А. 20:30 мск — Греция — Турция;
Группа В. 22:00 мск — Италия — Литва.
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 3-й тур
21 июня 2025, суббота. 17:30 МСК
Франция
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 3-й тур
21 июня 2025, суббота. 18:30 МСК
Словения
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа A. 3-й тур
21 июня 2025, суббота. 20:30 МСК
Греция
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2025 (ж) . Группа B. 3-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Италия
Не начался
Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лидером группы А является сборная Франция, единственная одержавшая две победы в двух играх. Группу В возглавляют представительницы Италии, но они вместе с баскетболистками Литвы одержали по две победы и находятся впереди по лучшей разнице очков.
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