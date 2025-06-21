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Джефф Тиг объяснил, почему Роуз мог войти в топ-5 разыгрывающих в истории НБА

Джефф Тиг объяснил, почему Роуз мог войти в топ-5 разыгрывающих в истории НБА
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Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг вспомнил свои противостояния с ныне разыгрывающим «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймсом Харденом и завершившим профессиональную карьеру баскетболиста Дерриком Роузом.

«Джеймс Харден был самым сложным игроком для опеки в НБА, если не считать Деррика Роуза в моём случае, потому что к нему даже прикоснуться нельзя было. Он легко зарабатывал штрафные, уверенно реализовывал свой фирменный степ-бэк. В те сезоны, когда он набирал по 34–35 очков за матч, это было что-то невероятное — против него просто невозможно было что-то противопоставить. Знаете, у Тибодо [в «Чикаго Буллз»] была репутация тренера, при котором играют почти без отдыха, но в случае с Харденом — он не уставал вообще.

Всегда был готов, не пропускал игры и постоянно был настроен на атаку. На мой взгляд, если бы не травмы, он [Деррик Роуз] вошёл бы в пятёрку лучших разыгрывающих в истории. Его отличали скорость, реакция, физическая сила, умение завершать атаки сложными бросками и невероятная смелость», — сказал Тиг в шоу Дэна Патрика.

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