Гилберт Аренас поддержал Леброна в споре о чемпионских титулах и величии баскетболистов

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас поддержал точку зрения лидера и форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса о том, что величие баскетболиста не должно оцениваться только по количеству чемпионских перстней.

«Когда вообще появилось это помешательство на кольцах? Ведь речь идёт о командном достижении, для которого нужна слаженная структура — это не то, что должно возвышать тебя над индивидуальными заслугами. И когда вы говорите, что Коби, мол, не одобрил бы слова Леброна, я с этим не согласен. В своё время у Коби уже было три чемпионских перстня, но вы не относились к нему как к трёхкратному чемпиону. Его воспринимали как помощника, как Робина при Бэтмене, как следующего Скотти Пиппена. В 2002 году, имея три кольца, мы всё ещё сравнивали Коби с Трэйси Макгрэди, у которого вообще не было титулов.

Если у тебя три перстня, а тебя всё равно ставят в один ряд с теми, кто не выигрывал чемпионство, о каком «культе колец» вообще может идти речь? Если бы всё действительно решали только кольца, не было бы никакого конфликта между Коби и Шаком. Но проблема в том, что уважают только того, кто за рулём, только лидера. Никто не уважает пассажиров с кольцами, никто не ценит чемпионство второго номера. Так было всегда. Вот, например, у Скотти Пиппена шесть колец, но его в списках величайших ставят на 32-е место. При этом выше него идут игроки, у которых вообще нет чемпионских титулов», — заявил Аренас в эфире программы First Take.