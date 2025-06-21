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Женская сборная США с разницей в 119 очков разгромила соперниц в 1/4 финала турнира ФИБА

В ночь на 21 июня в Ирапуато (Мексика) состоялись четвертьфинальные матчи турнира для 16-летних баскетболисток под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) «Америкап-2025».

Сборная Соединённых Штатов Америки (США) встречалась с представительницами Панамы, одержав разгромную и рекордную для себя победу.

Американки начали матч с рывка 44:0, а после финальной сирены был зафиксирован итоговый счёт 131:12. Таким образом, баскетболистки США победили с разницей в 119 очков и побили свой предыдущий рекорд — в 2009-м американки обыграли сборную Доминиканский Республики с разницей в 111 очков.

Лучшей в игре с Панамой стала Иванна Уилсон Маняцка — 26 очков. В полуфинале американки встретятся с хозяйками турнира из Мексики.