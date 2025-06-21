Звезда НБА Дюрант — миноритарный акционер «ПСЖ»

36-летний звёздный американский баскетболист Кевин Дюрант, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз» и сборную США на позиции форварда, стал миноритарным владельцем акций французского футбольного клуба «ПСЖ», о чём сообщила пресс-служба парижан.

На сайте сообщается, что Qatar Sports Investments, мажоритарный владелец клуба, подписал инвестиционное соглашение о стратегическом партнёрстве с Кевином Дюрантом и его компанией Boardroom Sports Holding.

«QSI рада приветствовать Кевина Дюранта в качестве акционера «Пари Сен-Жермен» и стратегического партнёра нашей группы. Мы постоянно стремимся развивать клуб и наше портфолио в целом за счёт эффективных партнёрских отношений, которые обеспечивают стратегическую ценность, инновации и глобальную перспективу. Вместе с Кевином мы с нетерпением ожидаем разработки амбициозных инициатив, которые будут способствовать дальнейшему глобальному росту «ПСЖ» и QSI», — приводит слова Нассера Аль-Хелаифи, президента команды, сайт клуба.