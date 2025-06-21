Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Грин дал неутешительный прогноз для «Оклахомы» в случае поражения от «Индианы» в 7-й игре

Грин дал неутешительный прогноз для «Оклахомы» в случае поражения от «Индианы» в 7-й игре
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал неутешительный прогноз для «Оклахома-Сити Тандер» в случай поражения от «Индианы Пэйсерс» в седьмой игре финальной серии сезона-2024/2025, которая состоится в ночь на 23 июня.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вся ответственность сейчас лежит на «Оклахоме». «Индиана» выходит на площадку без какого-либо давления, играет свободно, ведь им нечего терять — никто и не ожидал увидеть их здесь. А вот если «Тандер» не возьмут чемпионство сейчас, возможно, у них уже не будет другого такого шанса. Это может поставить клуб в сложную ситуацию. Когда у тебя появляется возможность завоевать титул и ты её реализуешь, ты открываешь для себя путь к новым победам», — заявил Грин в рамках собственного подкаста The Draymond Green Show with Baron Davis.

Материалы по теме
Это всем пойдёт на пользу. Почему «Индиана» больше заслуживает титула чемпиона НБА?
Это всем пойдёт на пользу. Почему «Индиана» больше заслуживает титула чемпиона НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android