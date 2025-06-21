Грин дал неутешительный прогноз для «Оклахомы» в случае поражения от «Индианы» в 7-й игре

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал неутешительный прогноз для «Оклахома-Сити Тандер» в случай поражения от «Индианы Пэйсерс» в седьмой игре финальной серии сезона-2024/2025, которая состоится в ночь на 23 июня.

«Вся ответственность сейчас лежит на «Оклахоме». «Индиана» выходит на площадку без какого-либо давления, играет свободно, ведь им нечего терять — никто и не ожидал увидеть их здесь. А вот если «Тандер» не возьмут чемпионство сейчас, возможно, у них уже не будет другого такого шанса. Это может поставить клуб в сложную ситуацию. Когда у тебя появляется возможность завоевать титул и ты её реализуешь, ты открываешь для себя путь к новым победам», — заявил Грин в рамках собственного подкаста The Draymond Green Show with Baron Davis.