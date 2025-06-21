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Юрий Умрихин покинул состав ЦСКА

Юрий Умрихин покинул состав ЦСКА
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25-летний российский баскетболист Юрий Умрихин, игравший в сезоне-2024/2025 на позиции разыгрывающего в московском ЦСКА, покинул состав столичной команды по истечении своего контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Умрихин является воспитанником московского ЦСКА и был одним из резервистов армейцев, а также являлся одним из основных игроков клуба, кто помогал своим противодействием основному составу в тренировочном процессе.

В сезоне-2024/2025 Умрихин принял участие в трёх официальных матчах за армейцев, в сумме за это время набрав 18 очков и сделав четыре передачи за 20 минут игрового времени на площадке. Напомним, ЦСКА по итогам сезона является победителем Единой лиги ВТБ.

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