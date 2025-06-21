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Руководитель клуба НБА объяснил, почему «Лейкерс» продали именно при Леброне Джеймсе

Руководитель клуба НБА объяснил, почему «Лейкерс» продали именно при Леброне Джеймсе
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Один из руководитель клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), имя которого не называется, объяснил, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» был продан при четырёхкратном чемпионе лиги Леброне Джеймсе в составе.

«У Леброна Джеймса уже не так много времени в этой лиге, он на исходе своей карьеры. Неизвестно, в каком направлении будет двигаться эта франшиза — как с точки зрения конкуренции, так и с точки зрения стоимости, скажем, через пять лет, а может, и через два. Поэтому хорошо, что они решили продать клуб сейчас: пока Леброн ещё в составе, можно получить максимальную цену.

В нынешнем виде у команды мало шансов — на Западе очень высокая конкуренция и у них не хватает необходимых игроков. Конечно, у них ещё есть время что-то изменить, а Лука Дончич всегда даёт шанс побороться. Но Леброн уже на том этапе карьеры, когда ему стоит быть не основным бомбардиром, а скорее третьим по значимости игроком в нападении. Если они смогут найти ещё одного баскетболиста, который станет второй опцией после Луки, тогда у них может что-то получиться», — приводит слова руководителя издание Hoopswire.

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