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Женская баскетбольная сборная Сенегала отменила сборы в США из-за проблем с визой

Женская баскетбольная сборная Сенегала отменила сборы в США из-за проблем с визой
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Женская сборная Сенегала по баскетболу отменила тренировочный сбор в США из-за отказа в выдаче визы. Об этом сообщает BBC.

«Узнав об отказе в выдаче виз нескольким членам женской сборной Сенегала по баскетболу, я поручил министерству спорта отменить 10-дневный сбор, изначально запланированный в США. По его словам, команда проведёт тренировки в столице Сенегала Дакаре «в суверенной и благоприятной обстановке»», — приводит слова премьер-министра Сенегала Усмана Сонко BBC.

Стоит отметить, что частично сборная уже находилась в США, а пять баскетболисток и 13 официальных представителей сборной остались в Сенегале, где теперь начнут подготовку к турниру AfroBasket-2025 в Кот-д'Ивуаре, который пройдёт там в июле.

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