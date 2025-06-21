Билл Симмонс объяснил, как смена владельца повлияет на будущее «Лейкерс»

Известный североамериканский журналист Билл Симмонс объяснил, как смена владельца изменит будущее команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Я могу с уверенностью сказать: за последние 20 лет «Лейкерс» добивались успехов вопреки ситуации с руководством клуба. Если бы Леброн Джеймс в 2017 году не решил перейти в «Лейкерс» и перевести туда все свои проекты, команда превратилась бы в такой же хаос, как и многие другие.

У них были бы странные лотерейные пики — ведь три года подряд они выбирали под вторым номером, а затем отдали все оставшиеся пики за Энтони Дэвиса. Я действительно считаю, что их успехи произошли не благодаря, а вопреки владельцам. Конечно, нельзя не отметить, что клуб провернул одну из лучших сделок в истории профессионального спорта, поэтому слишком критиковать их не стоит.

Но всё же — если нынешние владельцы сумеют выстроить в баскетбольном клубе такую же эффективную систему, как у «Доджерс», всё может измениться», — заявил Симмонс в рамках собственного подкаста на YouTube.