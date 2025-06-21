В Сербии началось расследование по делу о возможных случаях договорных матчей

Министерство внутренних дел Сербии приступило к расследованию возможных случаев договорных баскетбольных матчей национального чемпионата. Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич.

«После анализа материалы были направлены в Первую основную прокуратуру Белграда вместе с отчётом», — заявил Дачич на официальном сайте ведомства.

По его словам, министерство активно участвует в совместной акции Международной федерации баскетбола (FIBA) и Баскетбольного союза Сербии, направленной на выявление и пресечение манипулирования результатами матчей. Также Дачич отметил, что будет держать общественность в курсе проведения данного расследования.