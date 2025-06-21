Член Зала славы баскетбола Дивац перенёс срочную операцию из-за мотоаварии

Член Зала славы 57-летний югославский и сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового, Владе Дивац перенёс срочную операцию из-за аварии на мотоцикле.

По сообщениям издания Sports Illsutrated, Дивац катался на своём мотоцикле в Черногории, когда произошёл несчастный случай. Его доставили в больницу, где ему в срочном порядке имплантировали искусственный тазобедренный сустав.

Помимо повреждения бедра, Дивац не получил других серьёзных повреждений и в скором времени должен восстановиться.

Дивац известен своими выступлениями за команды «Лос-Анджелес Лейкерс», «Шарлотт Хорнетс» и «Сакраменто Кингз». Был включён в сборную всех новичков в 1990 году, в 2001 году участвовал в Матче всех звёзд.

С 2015 по 2020 год был вице-президентом по баскетбольным операциям и генеральным менеджером клуба НБА «Сакраменто Кингз».