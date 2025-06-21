«Девушки играют даже жёстче». Пол Пирс сравнил накал борьбы в женском и мужском баскетболе

Член Зала славы баскетбола, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сравнивал уровень жёсткости в женском и мужском баскетболе на примере финала сезона-2024/2025 между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс».

«В этом, пожалуй, и заключается вся суть нашей баскетбольной эпохи. За последние несколько лет девушки, если вы обратили внимание, играют даже жёстче мужчин — они придают игре особую энергетику. Но в этом финале я этого не вижу. Мне не хватает той самой жёсткости, напора, агрессии. Этого просто нет. Раньше физическая борьба и дерзость ощущались с первых секунд, с самого начала матча. Мы заранее знали, что игра будет проходить именно так, и относились к этому с уважением», — приводит слова Пирса издание Hoopshype.

Седьмой и заключительный матч между «Оклахомой» и «Индианой» состоится в ночь на 23 июня.