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«Признаюсь». Шакил О'Нил назвал необычную причину отказа в переходе в «Нью-Йорк»

«Признаюсь». Шакил О'Нил назвал необычную причину отказа в переходе в «Нью-Йорк»
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53-летний член Зала славы баскетбола, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О’Нил назвал необычную причину своего решения отказаться от перехода в команду «Нью-Йорк Никс» после того, как покинул калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2004 году.

«Признаюсь, после того, как я покинул «Лейкерс», в числе возможных вариантов для перехода был «Нью-Йорк». Но передумал, поскольку мне нравится водить машину, а в Нью-Йорке это вообще не вариант. У меня были два больших грузовика, которые было бы сложно припарковать в городе», — приводит слова О'Нила портал Hoopshype.

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