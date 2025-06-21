Кьюбан объяснил, почему он не стал баллотироваться на пост вице-президента

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, почему он отказался поддержать Камалу Харрис на президентских выборах США в 2024 году и баллотироваться с ней на пост вице-президента.

«Я ответил, что я не очень хорош в качестве второго номера. И последнее, что нам нужно, это чтобы я сказал Камале, ну, президенту, что нет, это глупая идея. Плюс я не очень хорош в рукопожатиях и поцелуях младенцев…

Конечно, всё было бы иначе. Я другой человек, в отличие от Тима Уолза. Мой опыт, моё происхождение совершенно иные. Думаю, я пробивался более прямолинейно. Но я не политик. Так что всё было бы иначе, но было бы ужасно», — приводит слова Марка Кьюбана Total Pro Sports.