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Стало известно решение Руди Гобера насчёт участия в Евробаскете-2025

Стало известно решение Руди Гобера насчёт участия в Евробаскете-2025
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32-летний центровой «Миннесоты Тимбервулвз» француз Руди Гобер отказался участвовать в предстоящем чемпионате Европы по баскетболу в составе сборной Франции. Об этом сообщает авторитетное издание L’Équipe.

Отметим, что это лишь второй раз, когда Гобер не примет участия в Евробаскете. Впервые он не поехал на турнир в 2017 году. В этом году Евробаскет пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территориях Польши и Латвии.

Руди является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2020, 2024), а также двукратным бронзовым призёром чемпионата мира (2014, 2019). Также Гобер в ходе своей карьеры завоёвывал бронзу (2015) и серебро (2022) на чемпионатах Европы.

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