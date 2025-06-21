«Понадобилось 20 лет». Ховард раскрыл детали примирения с Шакилом О'Нилом

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард высказался о том, как он достиг примирения с Шакилом О'Нилом.

«Я подумал: «Мне надоело это бесконечное переписывание и споры в интернете и по сообщениям. Я хочу увидеть его лично». Эта перепалка должна закончиться — что бы там ни было. И вот, когда меня включили в Зал славы «Орландо Мэджик», я увидел его — где же это было… в Орландо, в одном ресторане. Думаю: «Пойду, поговорю с ним». Это случилось совсем недавно, буквально пару месяцев назад. Я подошёл: «Привет, Шак, как дела?» Он ответил: «Здорово, брат. Надо сесть, поговорить». Я сказал: «Давай». Мы присели, поговорили минут 30, прояснили некоторые моменты. Он извинился, сказал, что, если я когда-то подумал, будто он меня недолюбливает или что-то в этом роде, это не так, он просто хотел меня мотивировать, а не задеть.

Я ему ответил: «Если бы это действительно было так, лучше бы ты подошёл и сказал мне всё лично, а не выносил это на публику. Теперь все начали вмешиваться, комментировать, и в итоге пострадали наши отношения, о которых никто толком ничего не знает. Мы могли бы давно всё уладить. Но давай хотя бы сейчас это сделаем». Но чтобы этот разговор состоялся, понадобилось 20 лет. Мне даже пришлось завершить карьеру, чтобы всё это отпустить и разобраться», — приводит слова Ховарда Hoopshype.