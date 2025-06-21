19-летний российский баскетболист Егор Дёмин показал, как готовится в тренажёрном зале перед драфтом НБА — 2025.

«Работа с телом – важный аспект подготовки. Я готовлюсь в тренажёрном зале Института спорта Мейера (MIS). Много работы не только силовой, но и специализированной функциональной. Моя задача становиться сильнее и лучше через развитие функций для баскетболиста. При подготовке в России я также уделял много внимания этим аспектам», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

Фото: Из личного архива Дёмина

В сезоне-2024/2025 Дёмин выступал в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). По его окончании Егор принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года.