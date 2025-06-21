Вице-президент ЦСКА: не можем представить команду без Курбанова и Антонова

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева лестно высказалась в адрес игроков своей команды Никиты Курбанова и Семёна Антонова.

«Наш тренер Андреас Пистиолис после победы в раздевалке назвал Никиту и Семёна носителями чемпионского ДНК в нашей команде. Это очень точное определение: ребята, действительно, уникальные спортсмены и личности, в которых урождённый бойцовский характер помножен на высокое мастерство и приобретённые с опытом знания о правильных путях к победе. И это проявляется как на площадке в их индивидуальных действиях, так и в общении с товарищами по команде и тренерами, в стремлении подтолкнуть каждого к работе в общем направлении.

Прямо сейчас мы не можем себе представить, как коллектив мог бы обходиться без Антонова и Курбанова. И, к нашему счастью, парни тоже не представляют себя вне ЦСКА. Потому все мы и все наши болельщики счастливы, что совместная работа продолжится», — приводит слова Фураевой портал «Матч ТВ».