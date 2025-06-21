Известный стример встретился с Вембаньямой. Их разница в росте — более 60 см

В социальных сетях появился видеоролик, на котором 21-летний звёздный французский центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма из команды «Сан-Антонио Спёрс» встретился с известным стримером Каем Сенатом.

В глаза бросается огромная разница в росте между молодыми людьми. Рост Кая Сената составляет 160 см, в то время как рост Вембаньямы — 221 см.

Фото: Кадр со стрима

Фото: Кадр со стрима

Виктор был выбран под первым номером драфта североамериканской лиги в 2023 году командой из Сан-Антонио. В коллективе он выступает под первым игровым номером.

Вембаньяма стал первым французом, выбранным на драфте НБА под первым номером (и вторым европейцем после Андреа Барньяни в 2006 году). Это был третий в истории выбор под первым номером для «Спёрс», до этого они выбирали Дэвида Робинсона в 1987 году и Тима Данкана в 1997-м.