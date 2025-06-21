«Они стали опасными». Дрэймонд Грин — о продаже «Лейкерс» за $ 10 млрд

Четырёхкратный чемпион НБА и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал новость о продаже семьёй Басс клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» за $ 10 млрд американскому предпринимателю Марку Уолтеру.

«Когда я посмотрел на новость о продаже «Лейкерс» за $ 10 млрд Марку Уолтеру, знаете, что сказал? Я сказал: «Ого, теперь «Лейкерс» стали опасными».

Единственное, что когда-либо останавливало «Лейкерс», это то, что по стандартам НБА семья Басс была одной из самых небогатых семей. У них был крупный актив, который они только что продали, но это также был своего рода источник их дохода. Когда это станет источником вашего дохода, вы делаете всё чуть иначе, становитесь более внимательными», — приводит слова Грина портал Basket News.

Уолтер является генеральным директором диверсифицированной холдинговой компании TWG Global. С 2021 года он — акционер «Лейкерс». Именно тогда он получил право первоочередного выкупа контрольного пакета акций команды.