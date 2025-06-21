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Том Брэди назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории

Том Брэди назвал Леброна Джеймса величайшим игроком в истории
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Легендарный профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ), выигравший семь Супербоулов, Том Брэди высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Он всегда делал всё правильно. Он всегда был выше всей шумихи и просто продолжал работать. Вы являетесь свидетелями величайшего игрока в истории, и я надеюсь, вы это цените», — приводит слова Брэди журналист Энтони Ривардо.

Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА и трижды завоёвывал золотые медали Олимпийских игр. Прошедший регулярный сезон стал для 40-летнего баскетболиста уже 22-м в его карьере. В случае выхода на площадку в следующем сезоне Джеймс теоретически сможет установить новый рекорд лиги, сыграв 23-й сезон.

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