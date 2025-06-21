Вембаньяма представил свою лучшую стартовую пятёрку в НБА

21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, рассказал во время общения с фанатами, как, по его мнению, выглядит лучшая стартовая пятёрка игроков лиги в истории.
Лучшая стартовая пятёрка игроков НБА, по мнению Виктора Вембаньямы.
Разыгрывающий защитник — Стефен Карри.
Атакующий защитник — Майкл Джордан.
Лёгкий форвард — Леброн Джеймс.
Тяжёлый форвард — Тим Данкан.
Центровой — Шакил О'Нил.
Ранее появилось видео, как Виктор Вембаньяма осваивает кунг-фу в монастыре Шаолинь.