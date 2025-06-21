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Вембаньяма представил свою лучшую стартовую пятёрку в НБА

Вембаньяма представил свою лучшую стартовую пятёрку в НБА
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21-летний звёздный французский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Виктор Вембаньяма, представляющий клуб «Сан-Антонио Спёрс» на позициях тяжёлого форварда и центрового, рассказал во время общения с фанатами, как, по его мнению, выглядит лучшая стартовая пятёрка игроков лиги в истории.

Лучшая стартовая пятёрка игроков НБА, по мнению Виктора Вембаньямы.

Разыгрывающий защитник — Стефен Карри.
Атакующий защитник — Майкл Джордан.
Лёгкий форвард — Леброн Джеймс.
Тяжёлый форвард — Тим Данкан.
Центровой — Шакил О'Нил.

Ранее появилось видео, как Виктор Вембаньяма осваивает кунг-фу в монастыре Шаолинь.

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