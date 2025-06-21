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Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 21 июня

Результаты матчей женского чемпионата Европы по баскетболу 21 июня
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21 июня состоялся предпоследний игровой день группового этапа женского чемпионата Европы по баскетболу — Евробаскет-2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшнего игрового дня, в рамках которого прошли четыре встречи.

Результаты матчей чемпионата Европы 21 июня:

Группа А. Франция — Швейцария — 111:37;
Группа В. Словения — Сербия — 84:69;
Группа А. Греция — Турция — 72:83;
Группа В. Италия — Литва — 65:51.

Напомним, Евробаскет в 2025 году проходит на территории четырёх государств: Чехии, Германии, Италии и Греции. Соревнования будут продолжаться до 29 июня. Женская сборная России в них участия не принимает.

Евробаскет-2025 (ж). Календарь
Евробаскет-2025 (ж). Турнирная таблица
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