Дуайт Ховард назвал победителя в седьмом матче между «Индианой» и «Оклахомой»

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард назвал победителя в седьмом матче финальной серии лиги между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт завтра, 23 июня, на «Чизпик Энерджи-Арене». Она начнётся в 3:00 по московскому времени.

«Я выберу «Индиану», — сказал Ховард в интервью пресс-службе НБА.

Напомним, седьмой матч между командами станет финальным в серии. Тот клуб, который победит в предстоящей игре, станет чемпионом лиги.

«Чемпионат» будет освещать седьмой матч серии в прямой онлайн-трансляции, в которой отразит все важные события встречи.