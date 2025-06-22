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Дуайт Ховард назвал победителя в седьмом матче между «Индианой» и «Оклахомой»

Дуайт Ховард назвал победителя в седьмом матче между «Индианой» и «Оклахомой»
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард назвал победителя в седьмом матче финальной серии лиги между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Встреча пройдёт завтра, 23 июня, на «Чизпик Энерджи-Арене». Она начнётся в 3:00 по московскому времени.

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я выберу «Индиану», — сказал Ховард в интервью пресс-службе НБА.

Напомним, седьмой матч между командами станет финальным в серии. Тот клуб, который победит в предстоящей игре, станет чемпионом лиги.

«Чемпионат» будет освещать седьмой матч серии в прямой онлайн-трансляции, в которой отразит все важные события встречи.

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