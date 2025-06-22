Джефф Тиг дал прогноз на решающий матч между «Оклахомой» и «Индианой» за чемпионство в НБА

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о предстоящем седьмом матче финальной серии НБА между «Оклахомой-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Игра, в которой определится чемпион нынешнего сезона, состоится 23 июня в 3:00 мск в Оклахоме-Сити.

«Они действительно хорошо играют дома, мы это знаем. Но пара промахов в начале игры может обойтись дорого. «Пэйсерс» играют очень уверенно. Им действительно нечего терять. Все ожидают, что они проиграют в седьмом матче на выезде. Так что они, вероятно, будут играть свободно. Вполне возможно, что у Тайризу Халибёртон будет большая игра. На самом деле я ставлю на «Пэйсерс» – сказал Тиг в эфире The Dan Patrick Show.

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