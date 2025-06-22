Автор биографии Джордана предположил, что является подлинной причиной продажи «Лейкерс»

Автор биографии прославленного баскетболиста Майкла Джордана Роланд Лэзенби поделился мнением о причинах продаже команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) семьёй Басс. Ранее сообщалось, что клуб будет продан бизнесмену Марку Уолтеру за $ 10 млрд.

«Вероятно, это делается из желания установить мир в семье… Я размышлял об этом вопросе. Битва, которую Джини вела с братьями за контроль, была не из приятных. Семьи могут сражаться друг с другом. Такова природа человека. Бассы не исключение», – сказал Лэзенби на канале Sports Bytes Philippines в YouTube.

Леброн рассмешил присутствовавших на выпускном Брайса Джеймса: