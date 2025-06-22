Владимир Гомельский назвал одного из самых перспективных лёгких форвардов России

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о шансах Самсона Руженцева стать основным лёгким форвардом ЦСКА в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Ранее стало известно, что в новом сезоне спортсмен будет выступать за армейцев. В прошлом розыгрыше Единой лиги Самсон был в аренде в «Парме».

«Руженцев является одним из самых перспективных лёгких форвардов России. Однако сможет он или не сможет стать основным третьим номеров в ЦСКА, решит тренерский штаб, основываясь на его работе в учебно-тренировочном процессе», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Баскетболисты «Кливленда» демонстрируют футбольные навыки: