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«Именно он». Леброн Джеймс назвал неожиданного героя финальной серии плей-офф НБА

«Именно он». Леброн Джеймс назвал неожиданного героя финальной серии плей-офф НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высоко оценил игру разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Ти Джея Макконнелла накануне седьмого матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой».

НБА — плей-офф . Финал. 7-й матч
23 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если посмотреть на Ти Джея Макконнелла — он не самый высокий и не самый быстрый игрок, но никогда не знаешь, чего от него ожидать. Именно он — главная причина, по которой завтра состоится седьмой матч», — заявил Джеймс во время фестиваля Fanatics Fest.

Отметим, что в финальной серии Макконнелл в среднем набирает 11,3 очка, 4,5 передачи и 3,2 подбора за 19 минут на паркете, выходя со скамейки. Защитник славится своей жёсткой манерой игры и неизменной самоотдачей до финальной сирены.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, седьмой матч между командами станет финальным в серии. Тот клуб, который победит в предстоящей игре, станет чемпионом лиги. «Чемпионат» будет освещать седьмой матч серии в прямой онлайн-трансляции, в которой отразит все важные события встречи.

Следить за матчем:
Кто станет чемпионом НБА? LIVE
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Кто станет чемпионом НБА? LIVE
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