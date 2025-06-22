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Марии Клюндиковой не хватило двух подборов до дабл-дабла в матче WNBA. Косу сыграла минуту

Марии Клюндиковой не хватило двух подборов до дабл-дабла в матче WNBA. Косу сыграла минуту
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Сегодня, 22 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Лос-Анджелес Спаркс». Игра завершилась со счётом 82:66 в пользу домашней команды.

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Примечательно, что в стартовой пятёрке оказалась 26-летняя российская баскетболистка Мария Клюндикова (в девичестве — Вадеева). Она провела на паркете 27 минут, набрав 12 очков и совершив восемь подборов. Любопытно, что ранее «Лос-Анджелес» решил прекратить сотрудничество с этой спортсменкой.

Кроме того, в матче приняла участие ещё одна россиянка — 20-летняя Анастасия Олаири Косу, выбранная «Миннесотой» под 15-м номером на минувшем драфте WNBA. Однако Косу провела на площадке всего одну минуту и не отметилась результативными действиями.

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