«Записываю всё». Вембаньяма раскрыл, как использует советы Леброна, Дюранта и Йокича

Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма рассказал, что регулярно обращается за советом к звёздным игрокам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Предстоящий сезон станет для 21-летнего Вембаньямы уже третьим в лиге.

«У меня в телефоне есть заметка с вопросами, которые я хочу задать Кевину Дюранту, Леброну Джеймсу. На Матче всех звёзд мне удалось целых 45 минут поговорить с Йокичем. Я записываю всё самое важное — если мне что-то советуют, я этого не забываю. Такие знания для меня по-настоящему бесценны», — рассказал Вембаньяма во время фестиваля Fanatics Fest.

Напомним, в регулярном чемпионате 2024/2025 у Виктора был диагностирован тромбоз глубоких вен правого плеча — это случилось вскоре после уикенда всех звёзд НБА. В последние недели перед этим Вембаньяма заметно сдал в физической форме, жаловался на усталость и отдышку.