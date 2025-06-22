Леброн: если Вембаньяма будет блокировать мои броски, мне точно придётся завершить карьеру

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в шутку высказался по поводу завершения карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в присутствии 21-летнего центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я не смогу играть ещё долго. Если Вемби и дальше будет так жёстко блокировать мои броски и отправлять мяч в трибуны, мне точно придётся завершить карьеру», — заявил Джеймс во время фестиваля Fanatics Fest.

Фото: x.com/Complex

Прошедший регулярный сезон стал для 40-летнего баскетболиста уже 22-м в его карьере. В случае выхода на площадку в следующем сезоне Джеймс теоретически сможет установить новый рекорд лиги, сыграв 23-й сезон.