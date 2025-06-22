Демаркус Казинс ответил, почему «Орландо» переоценил Бейна в сравнении с Дончичем

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс высказался по поводу обмена атакующего защитника Десмонда Бейна из «Мемфис Гриззлиз» в «Орландо Мэджик».

«Посмотрите на Десмонда Бэйна и сравните его с Лукой Дончичем — тут всё становится ясно. Конечно же, он не стоит таких активов. За Луку отдают всего один пик первого раунда, а за Бейна — четыре. Мы ведь говорим об игроке уровня All-NBA, многократном участнике Матча звёзд и просто очень хорошем игроке — разница очевидна.

Очевидно, что стоимость не соответствует реальной ценности, если смотреть с этой точки зрения. Но, как я уже говорил, сейчас в лиге многое решают командное взаимодействие, «химия», сплочённость. И в этом плане Бейн действительно идеально вписывается в состав «Мэджик» на будущее», — сказал Казинс в эфире программы Run It Back.