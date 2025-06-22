О'Нил рассказал, как из-за неудачной доработки «Феррари» остался с затопленным салоном

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил рассказал о своей самой неудачной покупке в жизни.

«Самая неудачная покупка в моей жизни — это история с двумя «Феррари». Я приобрёл настоящий «Феррари» и ещё один — битый, на запчасти. Разрезал свой настоящий «Феррари» пополам, чтобы удлинить его за счёт деталей от битого, но в итоге понял, что всё равно не помещаюсь. Пришлось навсегда снять крышу, чтобы добавить ещё примерно 10-13 см высоты.

Всё было хорошо до тех пор, пока я не посмотрел прогноз погоды: поехал из Майами в Форт-Лодердейл и на обратном пути попал под ливень — машину полностью затопило», — рассказал О'Нил в подкасте BeatBox Beverages.

Шакил известен своей страстью к автомобилям: в его коллекции около 40 моделей — от эксклюзивных Lamborghini и Bentley до уникальных грузовиков. Для легенды НБА важно не просто владеть дорогими авто, но и дорабатывать их под собственные габариты и привычки.