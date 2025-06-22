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Вембаньяма: Грег Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире

Вембаньяма: Грег Попович трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире
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Центровой и лидер «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о бывшем главном тренере «Сан-Антонио», ныне президенте клуба Греге Поповиче, который недавно вернулся в строй после длительного восстановления.

«Прежде всего, речь о человеке. Мы все были очень близки. У нас сложились замечательные отношения между собой и с ним.

Всегда тяжело и неожиданно сталкиваться с подобными событиями. Но что поражает в нём — он продолжает вселять в нас надежду благодаря своей личности. Он вдохновляет нас своим примером. Ведь он трудится усерднее, чем большинство спортсменов в мире», — цитирует Вембаньяму The Athletic.

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