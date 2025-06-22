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Бэрон Дэвис сравнил игрока «Оклахомы» с легендой НБА Скотти Пиппеном

Бэрон Дэвис сравнил игрока «Оклахомы» с легендой НБА Скотти Пиппеном
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бэрон Дэвис высказался о форварде «Оклахома-Сити Тандер» Джейлене Уильямсе, сравнив его с шестикратным чемпионом лиги, легендарным игроком «Чикаго» Скотти Пиппеном.

«Мы знаем, что у него был Майкл. Но Скотти Пиппен был крутым. Одним из самых крутых. Его место в топ-50 или топ-25, если вы начнёте думать об этом… Скотти Пиппен — это образец… Он шаблон, на который можно равняться, развивая молодого игрока. Сочетание его роста и универсальность… Думаю, Джей-Даб [Джейлен Уильямс] — Скотти Пиппен», — сказал Дэвис в своём совместном подкасте с Дрэймондом Грином.

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